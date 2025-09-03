Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Le songe d'une nuit d'été

William Shakespeare, Julien Choy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Thésée, le tyran d'Athènes, impose à Hermia d'épouser Démétrius, alors qu'elle aime Lysandre. Pour échapper à son sort, elle s'enfuit avec Lysandre, poursuivis par Démétrius et Héléna, amoureuse de ce dernier. Tous se retrouvent au coeur d'une forêt enchantée, sur laquelle règne Obéron, le roi des elfes, flanqué du lutin Puck et de ses philtres, qui vont nouer et dénouer les amours... Féerie où les mondes, les histoires d'amour et le théâtre lui-même se mélangent, Le Songe d'une nuit d'été est un classique de la comédie shakespearienne.

Par William Shakespeare, Julien Choy
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

William Shakespeare, Julien Choy

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le songe d'une nuit d'été par William Shakespeare, Julien Choy

Commenter ce livre

 

Le songe d'une nuit d'été

William Shakespeare, Julien Choy trad. Jean-Louis Supervielle, Jules Supervielle

Paru le 17/09/2025

308 pages

Nobi Nobi

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782373499964
9782373499964
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.