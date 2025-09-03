Thésée, le tyran d'Athènes, impose à Hermia d'épouser Démétrius, alors qu'elle aime Lysandre. Pour échapper à son sort, elle s'enfuit avec Lysandre, poursuivis par Démétrius et Héléna, amoureuse de ce dernier. Tous se retrouvent au coeur d'une forêt enchantée, sur laquelle règne Obéron, le roi des elfes, flanqué du lutin Puck et de ses philtres, qui vont nouer et dénouer les amours... Féerie où les mondes, les histoires d'amour et le théâtre lui-même se mélangent, Le Songe d'une nuit d'été est un classique de la comédie shakespearienne.