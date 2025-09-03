Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le Cri Soleil

Elsa Roman, Siècle Vaëlban

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un monde envahi par le froid et les ténèbres, Phare est un Cri Soleil à l'apogée de sa puissance. Enfant, il a été doté par la secte du Phénix de pouvoirs aussi puissants que terrifiants grâce auxquels il dispense la chaleur du jour à la dernière Cité Lumière. Epuisé par une vie de labeur, il aspire désormais au repos. Nour est un disciple du Serpent et l'un des postiers nomades qui assure la liaison entre les hameaux du sud. Sa vie bascule lorsqu'il doit prendre en charge une dangereuse fillette aux yeux de lave. Odanaï a grandi dans la Cloche Cathédrale dont elle aime tous les habitants. Un jour, cependant, un inconnu frappe à leur porte, charriant dans son sillage la menace latente des Bois Dormants. Au coeur du monde froid, les voilà partis en quête d'une nouvelle vie - mais où trouver le soleil véritable lorsque chaque pas est aspiré par la glace, la pénombre et la solitude ? Fresque de Fantasy inspirée du mythe solaire d'Akenathon, Le Cri Soleil est un récit empreint d'humanité où l'espoir et la lumière brûlent encore, même dans la plus obscure des nuits.

Par Elsa Roman, Siècle Vaëlban
Chez Castelmore Editions

|

Auteur

Elsa Roman, Siècle Vaëlban

Editeur

Castelmore Editions

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Cri Soleil par Elsa Roman, Siècle Vaëlban

Commenter ce livre

 

Le Cri Soleil

Elsa Roman, Siècle Vaëlban

Paru le 03/09/2025

288 pages

Castelmore Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782362316098
9782362316098
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.