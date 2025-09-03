Dans un monde envahi par le froid et les ténèbres, Phare est un Cri Soleil à l'apogée de sa puissance. Enfant, il a été doté par la secte du Phénix de pouvoirs aussi puissants que terrifiants grâce auxquels il dispense la chaleur du jour à la dernière Cité Lumière. Epuisé par une vie de labeur, il aspire désormais au repos. Nour est un disciple du Serpent et l'un des postiers nomades qui assure la liaison entre les hameaux du sud. Sa vie bascule lorsqu'il doit prendre en charge une dangereuse fillette aux yeux de lave. Odanaï a grandi dans la Cloche Cathédrale dont elle aime tous les habitants. Un jour, cependant, un inconnu frappe à leur porte, charriant dans son sillage la menace latente des Bois Dormants. Au coeur du monde froid, les voilà partis en quête d'une nouvelle vie - mais où trouver le soleil véritable lorsque chaque pas est aspiré par la glace, la pénombre et la solitude ? Fresque de Fantasy inspirée du mythe solaire d'Akenathon, Le Cri Soleil est un récit empreint d'humanité où l'espoir et la lumière brûlent encore, même dans la plus obscure des nuits.