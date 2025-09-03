Inscription
Les plus beaux treks du Népal

David Ducoin

Au pied des 8000 himalayens (Everest, Annapurna, etc.), David Ducoin, grand connaisseur de ce pays, nous invite dans l'intimité du Népal, LE pays du trek. Nature, culture, aventure et dépaysement garantis ! Du royaume du Mustang aux caravanes de yacks du Dolpo en passant par les camps de base de l'Everest et les tours de l'Annapurna, du Kangchenjunga et du Makalu ; ce beau livre magnifiquement photographié nous dévoile un pays d'une diversité spectaculaire. Les ethnie Sherpa, Rai, Limbu, Tamang et Gurung vivent aux pieds des sommets qui flirtent avec les dieux. David Ducoin, photographe, cinéaste et accompagnateur de trekking nous livre son regard sur ce pays qu'il connaît bien. Depuis plus de 30 ans, il arpente les sentiers népalais en accompagnant des groupes de randonneurs, ou à la recherche d'itinéraires plus audacieux. Après le succès rencontré par son premier ouvrage de Treks au Népal, David Ducoin nous propose ce nouvel opus actualisé et enrichi de deux nouveaux treks dans le Langtang et les Annapurnas. Au-delà des récits et de la narration photographique, chaque trek est accompagné d'une fiche pratique et d'un roadbook nous donnant les quelques clés de base pour organiser notre voyage.

Par David Ducoin
Chez Glénat

Auteur

David Ducoin

Editeur

Glénat

Genre

Népal

Les plus beaux treks du Népal

David Ducoin

Paru le 03/09/2025

192 pages

Glénat

36,00 €

9782344068489
