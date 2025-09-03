Inscription
#Manga

Tower Dungeon Tome 2

Yohan Leclerc, Tsutomu Nihei

La capitaine Minsabel ayant dû retourner à la capitale royale pour assurer la régence, elle a confié le sauvetage de la princesse, sa nièce, à Eriquo, Lilisen et Yuva. La petite escouade repart donc à l'assaut de la tour des dragons et de ses nombreux périls. Mais le danger rôde aussi à l'extérieur : nobles dotés de pouvoirs draconiques, chevaliers orgueilleux, mages redoutables... Toutes sortes de menaces se profilent à l'horizon et le monde de Yuva dévoile de nouvelles facettes.

Par Yohan Leclerc, Tsutomu Nihei
Chez Glénat

Auteur

Yohan Leclerc, Tsutomu Nihei

Editeur

Glénat

Genre

Seinen/Homme

1

Tower Dungeon Tome 2

Tsutomu Nihei trad. Yohan Leclerc

Paru le 03/09/2025

160 pages

Glénat

7,90 €

9782344067987
