Tower Dungeon Tome 2

La capitaine Minsabel ayant dû retourner à la capitale royale pour assurer la régence, elle a confié le sauvetage de la princesse, sa nièce, à Eriquo, Lilisen et Yuva. La petite escouade repart donc à l'assaut de la tour des dragons et de ses nombreux périls. Mais le danger rôde aussi à l'extérieur : nobles dotés de pouvoirs draconiques, chevaliers orgueilleux, mages redoutables... Toutes sortes de menaces se profilent à l'horizon et le monde de Yuva dévoile de nouvelles facettes.