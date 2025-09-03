Inscription
#Album jeunesse

Chevaleresse Mathilde

Fabien Fernandez, Bérengère Delaporte

ActuaLitté
Chaud devant, chevaleresse en avant ! Mathilde n'est pas une princesse, non ! Elle rêve de devenir une future chevaleresse, comme sa mère. Aussi lorsque son père part à la guerre et que le vil Baron Navette attaque leur château, c'est l'occasion idéale de montrer de quoi elle est capable... Enfin, c'est compter sans l'aide de sa tante inventrice, ses amis, et Pti Feu, un dragonneau tout feu tout flamme ! Les envahisseurs n'ont qu'à bien se tenir !

Par Fabien Fernandez, Bérengère Delaporte
Chez Glénat

|

Auteur

Fabien Fernandez, Bérengère Delaporte

Editeur

Glénat

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Chevaleresse Mathilde

Fabien Fernandez, Bérengère Delaporte

Paru le 03/09/2025

32 pages

Glénat

12,90 €

ActuaLitté
9782344064504
© Notice établie par ORB
