Chevaleresse Mathilde

Chaud devant, chevaleresse en avant ! Mathilde n'est pas une princesse, non ! Elle rêve de devenir une future chevaleresse, comme sa mère. Aussi lorsque son père part à la guerre et que le vil Baron Navette attaque leur château, c'est l'occasion idéale de montrer de quoi elle est capable... Enfin, c'est compter sans l'aide de sa tante inventrice, ses amis, et Pti Feu, un dragonneau tout feu tout flamme ! Les envahisseurs n'ont qu'à bien se tenir !