Rave Tome 9

Fédoua Lamodière, Hiro Mashima

Haru est de retour ! Vaincu une première fois par Doryu, il se relève grâce au lien qui l'unit à ses amis et défie de nouveau son ennemi dans un combat sanglant !! Mais les ténèbres de Doryu sont d'une noirceur qui dépasse l'entendement. Quand il se transforme pour revêtir sa véritable apparence, celle d'un "roi démon", Haru et ses amis commencent à perdre espoir... C'est alors que les Rave répondent aux sentiments de nos héros ! La Ten Commandments s'éveille à sa huitième forme, dont la lumière illumine le désespoir !!

Par Fédoua Lamodière, Hiro Mashima
Chez Glénat

Auteur

Fédoua Lamodière, Hiro Mashima

Editeur

Glénat

Genre

Shonen/garçon

Rave Tome 9

Hiro Mashima trad. Fédoua Lamodière

Paru le 03/09/2025

368 pages

Glénat

14,95 €

9782344060490
