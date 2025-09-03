Hélène a bientôt quarante ans. Elle est née dans une petite ville de l'Est de la France. Elle a fait de belles études, une carrière, deux filles, et vit dans une maison d'architecte sur les hauteurs de Nancy. Elle a réussi. Et pourtant le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu. Christophe, lui, n'a jamais quitté le bled où il a grandi avec Hélène. Il a mené sa vie à petits pas, privilégiant les copains et la teuf, remettant toujours au lendemain l'âge des choix. Aujourd'hui, il vend de la bouffe pour chien, rêve de rejouer au hockey comme à seize ans, vit avec son père et son fils. On pourrait penser qu'il a échoué. Et pourtant il croit dur comme fer que tout est encore possible. "Connemara", c'est cette histoire de comptes qu'on règle avec le passé, et l'envie soudaine de tout recommencer. Mais c'est aussi la naissance d'un amour, qui se cherche par-delà les distances, dans un pays qui chante Sardou et va voter contre soi. Nouvelle édition à l'occasion de la sortie film réalisé par Alex Lutz, avec notamment Mélanie Thierry, Bastien Bouillon et Jacques Gamblin.