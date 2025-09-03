Leçons des limites planétaires

Sept des neuf limites préservant nos possibilités d'existence sont franchies, sous les coups de boutoir des activités humaines. De ces limites et des dynamiques de destruction en cours, Dominique Bourg tire cinq leçons générales (démographique, quantitative, qualitative, normative et spirituelle) - leçons qui devraient refonder notre manière d'être au monde, pour autant qu'on veuille encore vivre sur Terre et non sur une planète brûlante, offrant un accueil réduit et malaisé à l'humanité comme aux espèces qui l'accompagnent. Les limites planétaires interrogent nos modes de vie et soulignent la nécessité de restreindre drastiquement notre développement matériel. C'est factuel, sciences à l'appui. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas - pas même nos responsables politiques, car l'indispensable référentiel des limites planétaires est enfin traduit en français.