Leçons des limites planétaires

Dominique Bourg, Nathanaël Wallenhorst

ActuaLitté
Sept des neuf limites préservant nos possibilités d'existence sont franchies, sous les coups de boutoir des activités humaines. De ces limites et des dynamiques de destruction en cours, Dominique Bourg tire cinq leçons générales (démographique, quantitative, qualitative, normative et spirituelle) - leçons qui devraient refonder notre manière d'être au monde, pour autant qu'on veuille encore vivre sur Terre et non sur une planète brûlante, offrant un accueil réduit et malaisé à l'humanité comme aux espèces qui l'accompagnent. Les limites planétaires interrogent nos modes de vie et soulignent la nécessité de restreindre drastiquement notre développement matériel. C'est factuel, sciences à l'appui. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas - pas même nos responsables politiques, car l'indispensable référentiel des limites planétaires est enfin traduit en français.

Par Dominique Bourg, Nathanaël Wallenhorst
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Dominique Bourg, Nathanaël Wallenhorst

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Ethique - Normes et indicateur

Leçons des limites planétaires

Dominique Bourg

Paru le 03/09/2025

96 pages

Actes Sud Editions

12,00 €

9782330209995
