L'ivresse des sommets

Après "Le Temps des loups" (prix Historia 2024 du meilleur livre d'histoire), Harald Jähner plonge le lecteur au coeur d'une autre période charnière de l'histoire allemande : la République de Weimar (1918-1933), et dresse le portrait saisissant de cette "courte vie entre les guerres" , où l'euphorie de la modernité côtoyait l'angoisse d'un avenir incertain. Dynamiques sociales explosives face aux crises, turbulences politiques profondes et paradoxes économiques : Harald Jähner ausculte les états d'âme collectifs de cette période fascinante dans un ouvrage essentiel pour qui veut comprendre les racines du XXe siècle.
Par
Olivier Mannoni, Harald Jähner Chez
Actes Sud Editions
