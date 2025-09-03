L'ivresse des sommets

Après "Le Temps des loups" (prix Historia 2024 du meilleur livre d'histoire), Harald Jähner plonge le lecteur au coeur d'une autre période charnière de l'histoire allemande : la République de Weimar (1918-1933), et dresse le portrait saisissant de cette "courte vie entre les guerres" , où l'euphorie de la modernité côtoyait l'angoisse d'un avenir incertain. Dynamiques sociales explosives face aux crises, turbulences politiques profondes et paradoxes économiques : Harald Jähner ausculte les états d'âme collectifs de cette période fascinante dans un ouvrage essentiel pour qui veut comprendre les racines du XXe siècle.