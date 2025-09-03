Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'ivresse des sommets

Olivier Mannoni, Harald Jähner

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après "Le Temps des loups" (prix Historia 2024 du meilleur livre d'histoire), Harald Jähner plonge le lecteur au coeur d'une autre période charnière de l'histoire allemande : la République de Weimar (1918-1933), et dresse le portrait saisissant de cette "courte vie entre les guerres" , où l'euphorie de la modernité côtoyait l'angoisse d'un avenir incertain. Dynamiques sociales explosives face aux crises, turbulences politiques profondes et paradoxes économiques : Harald Jähner ausculte les états d'âme collectifs de cette période fascinante dans un ouvrage essentiel pour qui veut comprendre les racines du XXe siècle.

Par Olivier Mannoni, Harald Jähner
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Olivier Mannoni, Harald Jähner

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Allemagne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'ivresse des sommets par Olivier Mannoni, Harald Jähner

Commenter ce livre

 

L'ivresse des sommets

Harald Jähner trad. Olivier Mannoni

Paru le 03/09/2025

512 pages

Actes Sud Editions

24,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330209902
9782330209902
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.