Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'incroyable pouvoir du souffle

Stéphanie Brillant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Etudes scientifiques, essais cliniques et expériences pratiques prouvent aujourd'hui que le souffle est un véritable super-pouvoir dont nous disposons tous, capable de transformer notre santé, de renforcer notre système immunitaire, d'optimiser nos capacités mentales et physiques. Nous n'en sommes pas conscients, pourtant la plupart d'entre nous respirons mal, souvent trop, ce qui provoque de nombreux maux. Restaurer une respiration correcte peut changer le cours de notre vie sur tous les plans : physique, mental, social et spirituel. Que votre santé soit fragile ou que vous soyez un athlète de haut niveau, ce guide pratique vous aidera à favoriser votre bien-être, à améliorer vos performances, votre concentration - à trouver l'équilibre.

Par Stéphanie Brillant
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Stéphanie Brillant

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Relaxation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'incroyable pouvoir du souffle par Stéphanie Brillant

Commenter ce livre

 

L'incroyable pouvoir du souffle

Stéphanie Brillant

Paru le 03/09/2025

304 pages

Actes Sud Editions

8,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330208769
9782330208769
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.