#Roman francophone

Sous la capuche, les cendres

Alban Tattanelli

Galicie, 1892. Au coeur d'une Europe tiraillée entre traditions et bouleversements politiques, naît Chochana, jeune fille juive promise à un destin tout tracé. Mais lorsque la guerre italo-austro-hongroise éclate, les repères volent en éclats. Entre exil, violences, amours contrariées et quête d'identité, Sous la capuche, les cendres nous plonge dans les méandres d'un siècle tourmenté. Fresque historique autant que roman intime, Sous la capuche, les cendres explore les liens familiaux, les contraintes sociales et les élans du coeur face aux tragédies collectives. A travers des personnages puissants et une écriture sensible, Alban Tattanelli nous rappelle que les véritables combats se jouent souvent dans l'ombre des grands événements.

Par Alban Tattanelli
Chez Editions Amalthée

|

Auteur

Alban Tattanelli

Editeur

Editions Amalthée

Genre

XIXe siècle

Paru le 03/09/2025

678 pages

Editions Amalthée

32,00 €

9782310057813
