#Roman francophone

Le sentier de ma vie

Talas

ActuaLitté
" Peu importe les chutes, l'essentiel est de se relever. " Talas livre le récit d'une vie jalonnée d'épreuves, mais portée par une inlassable envie d'avancer. De l'enfance dans une Ardèche rude aux blessures familiales, de la perte des êtres chers au combat contre la maladie, elle témoigne avec simplicité, pudeur et détermination. Au fil des pages, émergent la force de l'amour, la puissance des petits bonheurs et la capacité de chacun à écrire son propre chemin, malgré les obstacles. Un récit authentique, vibrant et profondément humain.

Par Talas
Chez Editions Amalthée

|

Auteur

Talas

Editeur

Editions Amalthée

Genre

Littérature française

Le sentier de ma vie

Talas

Paru le 03/09/2025

110 pages

Editions Amalthée

12,90 €

ActuaLitté
9782310057769
