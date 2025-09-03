Le sentier de ma vie

" Peu importe les chutes, l'essentiel est de se relever. " Talas livre le récit d'une vie jalonnée d'épreuves, mais portée par une inlassable envie d'avancer. De l'enfance dans une Ardèche rude aux blessures familiales, de la perte des êtres chers au combat contre la maladie, elle témoigne avec simplicité, pudeur et détermination. Au fil des pages, émergent la force de l'amour, la puissance des petits bonheurs et la capacité de chacun à écrire son propre chemin, malgré les obstacles. Un récit authentique, vibrant et profondément humain.