Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Chez moi, mon miroir

Nanda Melo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que dit votre intérieur sur vous ? Votre maison vous ressemble-t-elle vraiment ? Dans " Chez moi, mon miroir ", Nanda Melo nous entraîne dans une réflexion captivante sur la relation entre l'espace et l'identité. A travers souvenirs, anecdotes et analyses, elle explore comment nos choix décoratifs, l'organisation de nos objets et l'aménagement de notre habitat influencent notre bien-être et reflètent notre évolution personnelle. Alternant entre design d'intérieur et introspection, cet essai propose des pistes concrètes pour repenser son espace et en faire un véritable reflet de soi. Faut-il suivre les tendances ou affirmer son propre style ? Comment désencombrer sans renier ses souvenirs ? Comment créer un chez-soi qui nous apaise et nous ressource ? Un livre inspirant et accessible, qui invite à une redécouverte de son environnement et de soi-même.

Par Nanda Melo
Chez Editions Amalthée

|

Auteur

Nanda Melo

Editeur

Editions Amalthée

Genre

Décoration

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chez moi, mon miroir par Nanda Melo

Commenter ce livre

 

Chez moi, mon miroir

Nanda Melo

Paru le 03/09/2025

126 pages

Editions Amalthée

15,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782310057714
9782310057714
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.