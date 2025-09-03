Que dit votre intérieur sur vous ? Votre maison vous ressemble-t-elle vraiment ? Dans " Chez moi, mon miroir ", Nanda Melo nous entraîne dans une réflexion captivante sur la relation entre l'espace et l'identité. A travers souvenirs, anecdotes et analyses, elle explore comment nos choix décoratifs, l'organisation de nos objets et l'aménagement de notre habitat influencent notre bien-être et reflètent notre évolution personnelle. Alternant entre design d'intérieur et introspection, cet essai propose des pistes concrètes pour repenser son espace et en faire un véritable reflet de soi. Faut-il suivre les tendances ou affirmer son propre style ? Comment désencombrer sans renier ses souvenirs ? Comment créer un chez-soi qui nous apaise et nous ressource ? Un livre inspirant et accessible, qui invite à une redécouverte de son environnement et de soi-même.