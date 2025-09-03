Inscription
#Roman francophone

Ars poetica

Armand Beuf

ActuaLitté
"ARS POETICA" est un recueil puissant et introspectif, un hymne à la poésie qui célèbre la force des mots et la mémoire des êtres et des lieux. Chaque poème devient une ode aux paysages, aux émotions et aux figures emblématiques qui ont façonné l'auteur, offrant aux lecteurs un voyage poétique à la fois intime et universel, où chaque vers résonne comme une promesse d'évasion et de réflexion. A travers une écriture ciselée et évocatrice, Armand Beuf convoque l'histoire, la nature, la spiritualité et l'héritage culturel, tissant un dialogue intemporel avec les poètes du passé. Entre hommage et méditation, le recueil explore la fugacité du temps, les élans du coeur et la beauté du monde, dans une quête de sens et de lumière qui transcende les âges.

Par Armand Beuf
Chez Editions Amalthée

|

Auteur

Armand Beuf

Editeur

Editions Amalthée

Genre

Poésie

Ars poetica

Armand Beuf

Paru le 03/09/2025

48 pages

Editions Amalthée

10,50 €

ActuaLitté
9782310057356
© Notice établie par ORB
