"ARS POETICA" est un recueil puissant et introspectif, un hymne à la poésie qui célèbre la force des mots et la mémoire des êtres et des lieux. Chaque poème devient une ode aux paysages, aux émotions et aux figures emblématiques qui ont façonné l'auteur, offrant aux lecteurs un voyage poétique à la fois intime et universel, où chaque vers résonne comme une promesse d'évasion et de réflexion. A travers une écriture ciselée et évocatrice, Armand Beuf convoque l'histoire, la nature, la spiritualité et l'héritage culturel, tissant un dialogue intemporel avec les poètes du passé. Entre hommage et méditation, le recueil explore la fugacité du temps, les élans du coeur et la beauté du monde, dans une quête de sens et de lumière qui transcende les âges.