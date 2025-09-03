La muse de Maiden Lane

Stella Hobhouse désespère de trouver un prétendant convenable. Elle ne demande pourtant pas la lune : elle désire seulement un gentleman - fortuné, de préférence - qui ne la rejettera pas à cause de ses maudits cheveux gris ! Son voeu semble irréalisable... jusqu'à ce que son chemin croise celui de Teddy Hayes, un peintre à moitié paralysé qui lui fait une proposition des plus indécentes : devenir sa muse. Teddy veut absolument immortaliser cette beauté inhabituelle qui le fascine. Face à son enthousiasme, Stella ne peut s'empêcher d'hésiter. Après tout, ce n'est qu'un portrait, n'est-ce pas ?