#Roman francophone

La muse de Maiden Lane

Carole Pauwels, Mimi Matthews

ActuaLitté
Stella Hobhouse désespère de trouver un prétendant convenable. Elle ne demande pourtant pas la lune : elle désire seulement un gentleman - fortuné, de préférence - qui ne la rejettera pas à cause de ses maudits cheveux gris ! Son voeu semble irréalisable... jusqu'à ce que son chemin croise celui de Teddy Hayes, un peintre à moitié paralysé qui lui fait une proposition des plus indécentes : devenir sa muse. Teddy veut absolument immortaliser cette beauté inhabituelle qui le fascine. Face à son enthousiasme, Stella ne peut s'empêcher d'hésiter. Après tout, ce n'est qu'un portrait, n'est-ce pas ?

Chez J'ai lu

Auteur

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Paru le 03/09/2025

446 pages

7,80 €

9782290422915
