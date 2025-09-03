Inscription
#Roman francophone

Seras-tu le gardien de mes nuits ?

Viviane Ascain, Shirlee Busbee

La jeune Eleanor Anslowe - Nell pour les intimes - aurait eu tous les beaux partis à ses pieds si une chute de cheval ne l'avait pas laissée légèrement boiteuse. A vingt-neuf ans, toujours célibataire, elle a appris à se contenter de son sort. Jusqu'au jour où, piégée dans une situation compromettante, elle se voit contrainte d'épouser le comte de Wyndham. Furieuse, Nell ne songe qu'à éviter ce mari qu'elle n'a pas désiré. Mais Julian est peut-être le seul à pouvoir l'aider à affronter les sombres cauchemars qui la hantent depuis son accident...

Par Viviane Ascain, Shirlee Busbee
Chez J'ai lu

Auteur

Viviane Ascain, Shirlee Busbee

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Seras-tu le gardien de mes nuits ?

Shirlee Busbee trad. Viviane Ascain

Paru le 03/09/2025

381 pages

J'ai lu

7,80 €

9782290417874
