Apocalypse Amerika

Août 1944. Paris est libérée du régime de Vichy et de l'occupation allemande. Lizzie Beresford, aristocrate et espionne anglaise, est alors missionnée pour retrouver Jolliot-Curie, ni plus ni moins que le scientifique français à l'origine de la fission nucléaire, dont les travaux font de lui la cible numéro un des Allemands. Le destin de Lizzie est également mêlé à celui de Mo les Yeux-Bleus, qui s'est sacrifié pour la sauver de la Gestapo et croupit depuis un an dans un camp de transit à Compiègne. Un second volet haletant autour de cette épopée que vivent Lizzie et Mo, rythmée par l'enjeu de la mission dirigée par l'espionne : si l'arme nucléaire venait à tomber entre les mains du III ? Reich, les conséquences seraient irréversibles et changeraient le cours de la guerre.