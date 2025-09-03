Inscription
#Polar

Apocalypse Amerika

Jean-Christophe Portes

ActuaLitté
Août 1944. Paris est libérée du régime de Vichy et de l'occupation allemande. Lizzie Beresford, aristocrate et espionne anglaise, est alors missionnée pour retrouver Jolliot-Curie, ni plus ni moins que le scientifique français à l'origine de la fission nucléaire, dont les travaux font de lui la cible numéro un des Allemands. Le destin de Lizzie est également mêlé à celui de Mo les Yeux-Bleus, qui s'est sacrifié pour la sauver de la Gestapo et croupit depuis un an dans un camp de transit à Compiègne. Un second volet haletant autour de cette épopée que vivent Lizzie et Mo, rythmée par l'enjeu de la mission dirigée par l'espionne : si l'arme nucléaire venait à tomber entre les mains du III ? Reich, les conséquences seraient irréversibles et changeraient le cours de la guerre.

Par Jean-Christophe Portes
Chez J'ai lu

|

Auteur

Jean-Christophe Portes

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

Apocalypse Amerika

Jean-Christophe Portes

Paru le 03/09/2025

446 pages

J'ai lu

9,20 €

ActuaLitté
9782290417430
