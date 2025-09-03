Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire
#Roman francophone

Journal intime d'un maître-chanteur

Philippe Vasset

ActuaLitté
Même avec la meilleure volonté du monde, les maîtres-chanteurs se font peu d'amis. Pour pallier la solitude, l'un d'entre eux s'est mis à écrire. Il raconte l'artisanat de la menace, les circonvolutions des rançons et l'Eldorado des réseaux sociaux. Il raconte surtout son association avec un groupe de jeunes femmes, et le talent dont elles font preuve dans l'art méconnu du racket. Mais pour faire oeuvre commune, il faut accepter de baisser la garde. L'ambition saura-t-elle éclipser l'habitude de la trahison ? En mêlant subtilement fiction et enquête, Philippe Vasset poursuit avec ce Journal intime d'un maitre-chanteur son exploration vive et féroce du monde contemporain et dévoile les pans habituellement cachés des regards.

Par Philippe Vasset
Chez J'ai lu

|

Auteur

Philippe Vasset

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Journal intime d'un maître-chanteur

Philippe Vasset

Paru le 03/09/2025

218 pages

J'ai lu

7,90 €

ActuaLitté
9782290417409
