La confession

Romane Lafore

Quel crime a commis Agnès pour ressentir aujourd'hui l'impérieux besoin de se confier ? Cette jeune catholique pratiquante était pourtant parvenue à rendre sa vie conforme à son rêve de petite fille et au scénario souhaité par son milieu : à vingt ans, elle avait rencontré son futur mari au très prisé bal du Triomphe des saint-cyriens et avait tranquillement attendu que s'accomplisse sa destinée de mère de famille nombreuse. Engagement, foi, sociabilité : elle avait tout bien fait. Mais les années ont passé, et son ventre est resté vide. Cette maternité qui se refuse, en instillant chez Agnès le sentiment de son imperfection et de son inutilité, a provoqué en elle une fissure. Au point de la pousser à commettre ce qui ressemble au pire, à ses propres yeux comme à ceux de sa communauté.

Par Romane Lafore
Chez J'ai lu

Auteur

Romane Lafore

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

La confession

Romane Lafore

Paru le 03/09/2025

256 pages

J'ai lu

8,50 €

9782290416075
