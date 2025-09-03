Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Priya

Marie Capron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Agent dormant de la CIA mis au placard, McKay est chargé de surveiller Tristan et Bérénice Martinez, héritiers d'un brillant chimiste de la French Connection. Quand McKay comprend qu'ils ont mis au point une terrible drogue qui rendra à leur famille ses heures de gloire, il voit là l'occasion d'un retour en grâce auprès de sa hiérarchie. En parallèle, Priya, commissaire de cinquante-quatre ans, finalise l'adoption de Lison Ober. En plein entretien avec la psychologue responsable du dossier, elle reçoit un appel : avec Ziad, son jeune lieutenant, elle doit se rendre de toute urgence au Carmel de Montmartre où des nonnes, retenues prisonnières, se sont entre-dévorées. Ils sont encore loin d'imaginer l'horrible machination qui se prépare...

Par Marie Capron
Chez J'ai lu

|

Auteur

Marie Capron

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Profession : agent littéraire, un métier mal connu

Retrouver tous les articles sur Priya par Marie Capron

Commenter ce livre

 

Priya

Marie Capron

Paru le 03/09/2025

352 pages

J'ai lu

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290408377
9782290408377
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.