Agent dormant de la CIA mis au placard, McKay est chargé de surveiller Tristan et Bérénice Martinez, héritiers d'un brillant chimiste de la French Connection. Quand McKay comprend qu'ils ont mis au point une terrible drogue qui rendra à leur famille ses heures de gloire, il voit là l'occasion d'un retour en grâce auprès de sa hiérarchie. En parallèle, Priya, commissaire de cinquante-quatre ans, finalise l'adoption de Lison Ober. En plein entretien avec la psychologue responsable du dossier, elle reçoit un appel : avec Ziad, son jeune lieutenant, elle doit se rendre de toute urgence au Carmel de Montmartre où des nonnes, retenues prisonnières, se sont entre-dévorées. Ils sont encore loin d'imaginer l'horrible machination qui se prépare...