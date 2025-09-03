A la conquête de mon ennemie

Capitaine de la garde du comte d'Argyll, Jamie Campbell, l'homme le plus redouté d'Ecosse, est sur la trace de hors-la-loi qui seraient cachés par Lamont, le seigneur d'Ascog Castle. Les Lamont et les Campbell sont ennemis depuis des années ; aussi, pour endormir la méfiance du maître des lieux, Jamie lui annonce qu'il souhaite apaiser les relations entre les deux clans en épousant sa fille. Lamont accepte, mais à condition que Caitrina donne son consentement. Amadouer la jeune effrontée s'annonce délicat, d'autant que Jamie a une manière très personnelle de faire sa cour...