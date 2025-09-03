Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Décarbonation des bâtiments

Coenove

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Face aux défis de la transition énergétique et à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre - les gaz verts s'imposent comme une solution d'avenir pour décarboner les secteurs de l'énergie - de l'industrie et des trans­ports - et particulièrement celui du bâtiment. La grande famille des gaz verts regroupe différents vecteurs énergétiques tels que le biométhane, le biopropane, l'hydrogène décarboné et les gaz de synthèse. A travers une analyse des cadres réglementaires - des avancées technologiques et de projets emblématiques - ce livre explore leur développement au sein du secteur du bâtiment en France et dresse un état des lieux complet des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux liés à ces énergies d'avenir. Il aborde également les défis à surmonter pour assurer une production durable et compétitive tout en intégrant ces gaz verts dans les infrastructures existantes. Riche en témoignages d'experts et en études de cas, cet ouvrage en sept parties est un guide essentiel pour appréhender les opportunités et les limites des solu­tions innovantes que proposent les gaz verts pour le secteur des bâtiments, à l'heure où la souveraineté énergétique ainsi que la lutte contre le changement climatique et la précarité énergétique sont au coeur des priorités nationales. Il s'adresse tant aux professionnels du secteur énergétique - promoteurs, maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre qu'aux décideurs publics, chercheurs, étudiants.

Par Coenove
Chez Le Moniteur Editions

|

Auteur

Coenove

Editeur

Le Moniteur Editions

Genre

Essais généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Décarbonation des bâtiments par Coenove

Commenter ce livre

 

Décarbonation des bâtiments

Coenove

Paru le 10/09/2025

128 pages

Le Moniteur Editions

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782281148190
9782281148190
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.