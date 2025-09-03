Décarbonation des bâtiments

Face aux défis de la transition énergétique et à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre - les gaz verts s'imposent comme une solution d'avenir pour décarboner les secteurs de l'énergie - de l'industrie et des trans­ports - et particulièrement celui du bâtiment. La grande famille des gaz verts regroupe différents vecteurs énergétiques tels que le biométhane, le biopropane, l'hydrogène décarboné et les gaz de synthèse. A travers une analyse des cadres réglementaires - des avancées technologiques et de projets emblématiques - ce livre explore leur développement au sein du secteur du bâtiment en France et dresse un état des lieux complet des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux liés à ces énergies d'avenir. Il aborde également les défis à surmonter pour assurer une production durable et compétitive tout en intégrant ces gaz verts dans les infrastructures existantes. Riche en témoignages d'experts et en études de cas, cet ouvrage en sept parties est un guide essentiel pour appréhender les opportunités et les limites des solu­tions innovantes que proposent les gaz verts pour le secteur des bâtiments, à l'heure où la souveraineté énergétique ainsi que la lutte contre le changement climatique et la précarité énergétique sont au coeur des priorités nationales. Il s'adresse tant aux professionnels du secteur énergétique - promoteurs, maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre qu'aux décideurs publics, chercheurs, étudiants.