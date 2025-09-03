Inscription
#Polar

Toxic Berlin

Rémi Boiteux, Calla Henkel

Quel meilleur plan que l'immense appartement de Beatrice Becks, autrice de thriller à succès, pour un échange universitaire ? Hailey et Zoe, deux étudiantes en art à New York, sautent sur l'occasion et débarquent à Berlin. L'une court après la célébrité tandis que l'autre fuit les rumeurs sur son implication dans le meurtre de sa meilleure amie. Ensemble, elles sillonnent les clubs et les soirées branchées. Et quand leur propriétaire semble les observer d'un peu trop près, elles décident de se donner en spectacle. Elles changent de style, s'inventent une vie parallèle, transforment leur appartement en discothèque... jusqu'à ce que leur vie bascule. Délicieusement sombre. Time magazine. Palpitant. Cosmopolitan. Un thriller habillé d'une combinaison à paillettes. The Guardian. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Rémi Boiteux.

Rémi Boiteux, Calla Henkel
Chez LGF/Le Livre de Poche

Rémi Boiteux, Calla Henkel

LGF/Le Livre de Poche

Thrillers

Toxic Berlin

Calla Henkel trad. Rémi Boiteux

Paru le 03/09/2025

442 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782253249689
