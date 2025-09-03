Toxic Berlin

Quel meilleur plan que l'immense appartement de Beatrice Becks, autrice de thriller à succès, pour un échange universitaire ? Hailey et Zoe, deux étudiantes en art à New York, sautent sur l'occasion et débarquent à Berlin. L'une court après la célébrité tandis que l'autre fuit les rumeurs sur son implication dans le meurtre de sa meilleure amie. Ensemble, elles sillonnent les clubs et les soirées branchées. Et quand leur propriétaire semble les observer d'un peu trop près, elles décident de se donner en spectacle. Elles changent de style, s'inventent une vie parallèle, transforment leur appartement en discothèque... jusqu'à ce que leur vie bascule. Délicieusement sombre. Time magazine. Palpitant. Cosmopolitan. Un thriller habillé d'une combinaison à paillettes. The Guardian. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Rémi Boiteux.