Sur une plage australienne paradisiaque et coupée du monde, sept surfeurs se mettent à l'épreuve, entre camaraderie et véritable défi. Mais Kenna, qui vient tout juste de rejoindre la Tribu, craint pour sa vie. Les membres ont beaucoup de secrets, certains bien trop lourds à porter. Quand les disparitions commencent à s'enchaîner, les vacances de rêve se transforment en escapade mortelle. Parfait pour un dépaysement complet, ce roman est à recommander aux fans de surf et... de manipulation psychologique. L'Indépendant. L'ancienne championne de snowboard Allie Reynolds combine son goût du mystère et son amour du surf dans un thriller parfait pour s'évader. Public. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Manon Malais.