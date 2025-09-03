Inscription
#Polar

Avant que tu ne meures

Camilla Grebe, Asa Träff, Anna Postel

ActuaLitté
Février 2005. Une adolescente est témoin d'un meurtre brutal dans le parc d'un quartier huppé de Stockholm. Cinq ans plus tard. La psychologue Siri Bergman a enfin trouvé un semblant d'équilibre après le suicide de Stefan, son mari. Jeune maman, elle vit à présent une belle histoire d'amour avec Markus. Jusqu'au jour où, en faisant du tri dans les affaires de Stefan, elle découvre un lien improbable avec le meurtre survenu dans le parc cinq ans plus tôt. Alors qu'elle pensait avoir surmonté son traumatisme, Siri se fait irrémédiablement aspirer par le passé. Connaissait-elle réellement son compagnon ? Etait-il impliqué dans le meurtre ? S'est-il vraiment donné la mort ? A mesure qu'elle avance dans ses recherches, son obsession grandit et sa vie menace de s'effondrer. Impossible de le lâcher... Les soeurs Grebe et Träff forment un parfait duo d'autrices. Litteraturmagazine Traduit du suédois par Anna Postel.

Par Camilla Grebe, Asa Träff, Anna Postel
Chez LGF/Le Livre de Poche

Auteur

Camilla Grebe, Asa Träff, Anna Postel

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Commenter ce livre

 

Avant que tu ne meures

Camilla Grebe, Asa Träff trad. Anna Postel

Paru le 03/09/2025

512 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

ActuaLitté
9782253245506
