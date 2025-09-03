Inscription
Votre Leadership

Béatrice Taupeau, Tony Blair

Après dix années passées à la tête du Royaume-Uni, Tony Blair revient sur les enseignements qu'il a tirés de son expérience de Premier ministre et du travail au sein de son institut, qui conseille les dirigeants politiques et les gouvernements de plus de quarante-cinq pays. Entre anecdotes personnelles et analyses des stratégies de leaders internationaux, l'ancien chef du gouvernement britannique dispense quarante leçons de leadership riches de conseils. Dans un monde où la qualité de la gouvernance est plus importante que jamais, cet ouvrage constitue une véritable mine d'or pour tous ceux qui s'intéressent aux rouages de la politique et aux qualités qui font un bon leader. Comment un leader doit-il choisir et mener ses batailles ? Comment recruter les bons collaborateurs ? Comment faire face aux imprévus et aux crises, tout en équilibrant les gains à court terme avec les défis à long terme ? Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Béatrice Taupeau

Béatrice Taupeau, Tony Blair

Fayard

Actualité politique internatio

Tony Blair trad. Béatrice Taupeau

Paru le 03/09/2025

336 pages

23,90 €

9782213731797
