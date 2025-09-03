Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mon petit musée

Grégoire Solotareff, Anna Howell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'idée de Mon Petit Musée d'Orsay est simple : offrir au regard de chacun, et donc d'abord à celui des enfants, un détail tiré d'une oeuvre appartenant au Musée d'Orsay. Passionné d'art, Grégoire Solotareff propose un accès libre, non académique, ludique, à la diversité des styles et des oeuvres. Ce livre pourrait être un jeu pour tous les âges de la vie : pour les plus jeunes, celui de nommer, pour les adultes, celui de retrouver les tableaux dont sont extraits les détails. Et pour s'amuser aussi avec le langage, les légendes sont proposées en français, et en anglais.

Par Grégoire Solotareff, Anna Howell
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Grégoire Solotareff, Anna Howell

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Beaux arts

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon petit musée par Grégoire Solotareff, Anna Howell

Commenter ce livre

 

Mon petit musée

Grégoire Solotareff trad. Anna Howell

Paru le 03/09/2025

190 pages

L'Ecole des Loisirs

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782211345989
9782211345989
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.