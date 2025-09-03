L'idée de Mon Petit Musée d'Orsay est simple : offrir au regard de chacun, et donc d'abord à celui des enfants, un détail tiré d'une oeuvre appartenant au Musée d'Orsay. Passionné d'art, Grégoire Solotareff propose un accès libre, non académique, ludique, à la diversité des styles et des oeuvres. Ce livre pourrait être un jeu pour tous les âges de la vie : pour les plus jeunes, celui de nommer, pour les adultes, celui de retrouver les tableaux dont sont extraits les détails. Et pour s'amuser aussi avec le langage, les légendes sont proposées en français, et en anglais.