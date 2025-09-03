La dissertation littéraire est une épreuve distinctive dans tous les concours et lors du cursus universitaire en lettres. Elle est pourtant peu choisie lorsqu'un autre exercice est proposé car elle semble exigeante et difficile. Le but de ce livre est de permettre aux étudiants de réussir leur dissertation grâce à une méthode et des exemples. Ainsi, la première partie de l'ouvrage explique en détail les étapes de la recherche conceptuelle et de l'écriture, avec des conseils pour la rédaction. Puis la deuxième partie présente une série de dissertations rédigées et de plans détaillés, avec des repères et des commentaires.