#Essais

La France des débuts de la IIIe République

Dominique Lejeune

La République des libertés, le parlementarisme triomphant : la France des débuts de la IIIe République (1870-1896) fonde véritablement le modèle républicain, définissant une tradition et une culture politiques. Mais le fonctionnement du régime est fait aussi de crises : le boulangisme, Panama, l'affaire Dreyfus... Après un "faux départ" , agité, une fausse République (Thiers et l'Ordre moral), les véritables républicains font la conquête du régime. La société ? une nombreuse "classe moyenne" , une relative société de consommation ; le livre mesure la ruralité du pays et la lenteur des transformations sociales, s'interroge sur l'étendue du consensus social que les grèves remettent visiblement en cause. Plus tard, quand se seront effondrés plusieurs des supports sociaux ou intellectuels du régime, quand les armées auront été brusquement et totalement vaincues par l'envahisseur, le discrédit atteindra "la Troisième" dans ses hommes et ses oeuvres.

Par Dominique Lejeune
Chez Armand Colin

|

Auteur

Dominique Lejeune

Editeur

Armand Colin

Genre

Troisième République

La France des débuts de la IIIe République

Dominique Lejeune

Paru le 03/09/2025

288 pages

Armand Colin

24,50 €

