Histoire de la psychologie

Serge Nicolas

Cet ouvrage présente une histoire complète de la psychologie incluant la vie et l'oeuvre des plus grands psychologues des XIXe et XXe siècles. Après avoir retracé le contexte philosophique et scientifique de l'établissement de la psychologie, l'ouvrage analyse l'émergence de la psychologie scientifique allemande au XIXe siècle et son développement aux USA au cours du XXe siècle. Sont également abordées l'histoire des théories majeures de la psychologie, la psychologie du développement et la psychologie clinique.

Par Serge Nicolas
Chez Dunod

|

Auteur

Serge Nicolas

Editeur

Dunod

Genre

Histoire de la psychologie

Histoire de la psychologie

Serge Nicolas

Paru le 03/09/2025

128 pages

Dunod

10,00 €

9782100883011
