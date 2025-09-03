Inscription
#Essais

Le petit stat

Nicolas Guéguen, Gaëlle Boulbry

ActuaLitté
En 48 pages et 17 fiches pratiques, Le Petit Stat fournit toutes les notions indispensables pour collecter, interpréter et analyser les données afin de prédire, contrôler, comparer ou encore ajuster ses stratégies en entreprise. Cet ouvrage donne ainsi les repères utiles sur : - les différents types de données (nominales, ordinales, numériques) - les graphiques et représentations graphiques des données - les intervalles de confiance - les moyennes - les proportions ++ Inclus : un test interactif pour tester ses connaissances ++------------------------------------? Depuis plus de 20 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format accessible de 48 pages. ? Avec plus d'une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel.

Par Nicolas Guéguen, Gaëlle Boulbry
Chez Dunod

|

Auteur

Nicolas Guéguen, Gaëlle Boulbry

Editeur

Dunod

Genre

Statistiques et probabilités

Le petit stat

Nicolas Guéguen, Gaëlle Boulbry

Paru le 03/09/2025

48 pages

Dunod

4,90 €

9782100874651
