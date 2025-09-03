Le bilan avec les tests psychomoteurs

Impossible de nos jours de ne pas faire un bilan psychomoteur pour commencer un soin aussi complexe que celui recouvert par le champ de la psychomotricité. Comment réaliser au mieux un bilan psychomoteur s'appuyant sur des tests usuels et des techniques concrètes ? Ce vade-mecum des tests psychomoteurs pour mener un bilan efficace s'adresse aux psychomotriciens en formation ou fraîchement diplômés et à ceux qui souhaitent se mettre à jour. Il propose de comprendre les soubassements méthodologiques et techniques du bilan psychomoteur, que ce soit pour l'enfant ou l'adulte, avec : - un regard sur la profession ; - les aspects historiques du bilan ; - la présentation des méthodes de cotation ; - la rédaction du bilan et ses contraintes techniques et juridiques ; - les fonctions psychomotrices évaluées au regard des pathologies ou des troubles observés ; - les fiches de synthèse : elles fournissent les aspects descriptifs et cliniques de la passation des tests principaux, mais aussi des conseils pratiques grâce au "coup de main du psychomot'" .