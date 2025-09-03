Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le bilan avec les tests psychomoteurs

Florent Vincent

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Impossible de nos jours de ne pas faire un bilan psychomoteur pour commencer un soin aussi complexe que celui recouvert par le champ de la psychomotricité. Comment réaliser au mieux un bilan psychomoteur s'appuyant sur des tests usuels et des techniques concrètes ? Ce vade-mecum des tests psychomoteurs pour mener un bilan efficace s'adresse aux psychomotriciens en formation ou fraîchement diplômés et à ceux qui souhaitent se mettre à jour. Il propose de comprendre les soubassements méthodologiques et techniques du bilan psychomoteur, que ce soit pour l'enfant ou l'adulte, avec : - un regard sur la profession ; - les aspects historiques du bilan ; - la présentation des méthodes de cotation ; - la rédaction du bilan et ses contraintes techniques et juridiques ; - les fonctions psychomotrices évaluées au regard des pathologies ou des troubles observés ; - les fiches de synthèse : elles fournissent les aspects descriptifs et cliniques de la passation des tests principaux, mais aussi des conseils pratiques grâce au "coup de main du psychomot'" .

Par Florent Vincent
Chez Dunod

|

Auteur

Florent Vincent

Editeur

Dunod

Genre

Tests

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le bilan avec les tests psychomoteurs par Florent Vincent

Commenter ce livre

 

Le bilan avec les tests psychomoteurs

Florent Vincent

Paru le 03/09/2025

416 pages

Dunod

36,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100870233
9782100870233
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.