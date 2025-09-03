Inscription
#Bande dessinée jeunesse

L'archère et le magicien

Marie Kempf, Emily Lloyd-Jones

ActuaLitté
Pour exaucer votre souhait le plus cher, seriez-vous prêt à entrer dans la chasse sauvage ? BRANWEN est une chasseresse redoutable et déterminée, dotée d'un oeil magique pour identifier les Immortels. La Chasse Sauvage est sa seule chance de guérir sa mère. GWYDION contrôle les plantes par la magie et connaît tous les secrets du royaume. Pour empêcher son frère d'accéder au trône, il a tout prévu - sauf de tomber sur Branwen. PRYDERI est un prince mortel élevé par un monstre. S'il remporte la Chasse, il prouvera son humanité et sa légitimité. Amour, compétition mortelle et alliances imprévues dans une forêt peuplée de créatures monstrueuses... Une romantasy envoûtante au coeur des mythes gallois.

Par Marie Kempf, Emily Lloyd-Jones
Chez Flammarion

|

Auteur

Marie Kempf, Emily Lloyd-Jones

Editeur

Flammarion

Genre

Romans, témoignages & Co

L'archère et le magicien

Emily Lloyd-Jones trad. Marie Kempf

Paru le 03/09/2025

476 pages

Flammarion

20,80 €

ActuaLitté
9782080474315
© Notice établie par ORB
