L'archère et le magicien

Pour exaucer votre souhait le plus cher, seriez-vous prêt à entrer dans la chasse sauvage ? BRANWEN est une chasseresse redoutable et déterminée, dotée d'un oeil magique pour identifier les Immortels. La Chasse Sauvage est sa seule chance de guérir sa mère. GWYDION contrôle les plantes par la magie et connaît tous les secrets du royaume. Pour empêcher son frère d'accéder au trône, il a tout prévu - sauf de tomber sur Branwen. PRYDERI est un prince mortel élevé par un monstre. S'il remporte la Chasse, il prouvera son humanité et sa légitimité. Amour, compétition mortelle et alliances imprévues dans une forêt peuplée de créatures monstrueuses... Une romantasy envoûtante au coeur des mythes gallois.