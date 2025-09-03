Ma méthode facialiste

Dans ce livre inspirant, Virginie Théron partage une méthode unique née de son parcours personnel et professionnel : un chemin d'harmonisation entre la forme du visage, les émotions profondes et les organes vitaux. 10 minutes de pratique par jour, c'est 5 ans de moins sur votre visage. Zone après zone (front, regard, pommettes, bouche, cou, nuque et cuir chevelu), Virginie vous guide à travers 100 exercices de gym faciale, des routines quotidiennes et des clés de conscience pour : - lifter et remodeler votre visage - lisser vos traits, - libérer vos tensions, - vous reconnecter à vos émotions et rayonner. Ce livre est le premier pas vers une transformation profonde afin d'accéder à l'harmonie de votre être tout entier, où la forme et le fond ne font qu'un.