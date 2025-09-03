Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mon grand cahier Larousse pour apprendre à coder. Idéal pour le CP-CE1

A préciser, Larousse, Amélia Matar, Auraline Mary

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec plus de 50 activités progressives, les enfants pourront s'initier au langage binaire et aux bases de la programmation informatique dès 6 ans. Le parcours proposé s'appuie sur la vie quotidienne : des activités pratiques (préparer un gâteau, nettoyer la table...) font comprendre aux enfants de façon simple et naturelle ce qu'est un algorithme : une suite d'actions réalisées dans un ordre précis pour exécuter une tâche. De nombreuses activités de logique permettent de s'initier en douceur à la logique binaire et aux opérateurs booléens, grâce à des dessins, des coloriages ou des messages codés à décrypter. Enfin, le conte Hayo le robot fera découvrir aux enfants les bases de la programmation à travers une histoire drôle et attachante. Avec : Du matériel à découper en fin d'ouvrage pour s'exercer en s'amusant et compléter des algorithmes simples.

Par A préciser, Larousse, Amélia Matar, Auraline Mary
Chez Larousse

|

Auteur

A préciser, Larousse, Amélia Matar, Auraline Mary

Editeur

Larousse

Genre

Multi-matières

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon grand cahier Larousse pour apprendre à coder. Idéal pour le CP-CE1 par A préciser, Larousse, Amélia Matar, Auraline Mary

Commenter ce livre

 

Mon grand cahier Larousse pour apprendre à coder. Idéal pour le CP-CE1

A préciser, Larousse, Amélia Matar, Auraline Mary

Paru le 03/09/2025

144 pages

Larousse

14,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036084902
9782036084902
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.