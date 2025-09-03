Mon grand cahier Larousse pour apprendre à coder. Idéal pour le CP-CE1

Avec plus de 50 activités progressives, les enfants pourront s'initier au langage binaire et aux bases de la programmation informatique dès 6 ans. Le parcours proposé s'appuie sur la vie quotidienne : des activités pratiques (préparer un gâteau, nettoyer la table...) font comprendre aux enfants de façon simple et naturelle ce qu'est un algorithme : une suite d'actions réalisées dans un ordre précis pour exécuter une tâche. De nombreuses activités de logique permettent de s'initier en douceur à la logique binaire et aux opérateurs booléens, grâce à des dessins, des coloriages ou des messages codés à décrypter. Enfin, le conte Hayo le robot fera découvrir aux enfants les bases de la programmation à travers une histoire drôle et attachante. Avec : Du matériel à découper en fin d'ouvrage pour s'exercer en s'amusant et compléter des algorithmes simples.