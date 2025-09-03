La Terre en BD

Vos enfants s'interrogent sur notre belle planète Terre, s'inquiètent pour les espèces en voie de disparition, vous harcèlent de questions pour savoir comment vivent les plantes, les animaux et les êtres humains, ou comment s'est formée la Terre ? Répondez à leurs questions grâce à ce formidable documentaire sous forme de BD, aux dessins très dynamiques et clairs et aux dialogues drôles et attachants ! Avec ce bel ouvrage, les jeunes curieux comprendront mieux l'histoire et l'évolution de notre planète et des espèces qui la peuplent.