La Terre en BD

ActuaLitté
Vos enfants s'interrogent sur notre belle planète Terre, s'inquiètent pour les espèces en voie de disparition, vous harcèlent de questions pour savoir comment vivent les plantes, les animaux et les êtres humains, ou comment s'est formée la Terre ? Répondez à leurs questions grâce à ce formidable documentaire sous forme de BD, aux dessins très dynamiques et clairs et aux dialogues drôles et attachants ! Avec ce bel ouvrage, les jeunes curieux comprendront mieux l'histoire et l'évolution de notre planète et des espèces qui la peuplent.

Chez Larousse

Auteur

A préciser, Mike Barfield, Jess Bradley, Vanina Pialot

Editeur

Larousse

Genre

Sciences et inventions

La Terre en BD

A préciser, Mike Barfield, Jess Bradley trad. Vanina Pialot

Paru le 03/09/2025

95 pages

Larousse

14,99 €

9782036069282
