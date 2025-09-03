Comment devenir pirate ?

Je croyais qu'attraper un dragon, c'était la seule condition pour être considéré comme un vrai Viking. Et voilà que je me retrouve à devoir passer QUATRE ANS - oui, vous avez bien lu, quatre longues et dures années ! - dans le Programme d'Initiation à la Piraterie. Pff, la barbe ! En parlant de barbe, en tant qu'héritier de la tribu, je suis censé trouver le célèbre trésor du fameux Barbe-Sale Le Grave. Direction l'île terrible des Crânosaures avec mon dragon Krokmou et son précieux flair. Une vraie mission-suicide... Alors, vous vous demandez tous comment j'ai survécu aux combats en haute mer, aux naufrages et aux dangereux monstres marins ? Eh bien, voici le secret de ma réussite !