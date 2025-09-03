Toute l'histoire du héros Spider-Man dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du héros avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Peter Parker est un lycéen new-yorkais passionné par les sciences. Il mène une vie tranquille, entouré de ses amis, de sa Tante May et de son Oncle Ben. Tout va changer lorsque, pendant la visite d'un laboratoire, une araignée génétiquement modifiée le mord, lui transférant des aptitudes uniques. Devenu Spider-Man, il va utiliser ses nouveaux pouvoirs pour combattre les vilains qui menacent la ville !