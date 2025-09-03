Rome et ses environs

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Amateur de belles pierres, cette ville est faite pour vous. Car Rome demeure véritablement un musée à ciel ouvert. Et n'oubliez pas de jeter une pièce dans la fontaine de Trevi pour être sûr de revenir dans la Cité Eternelle. Dans Le Routard Rome, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - 3 itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (suivre le flot des soutanes pour visiter l'un des plus petits Etats souverains au monde ou encore faire ses provisions de prosciutto et de parmigiano au Mercato Trionfale...), - des visites (visiter la centrale Montemartini, se balader en famille, à pied ou à vélo, sur la via Appia Antica...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 15 cartes et un plan détachable avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Rome hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.