L'âme chanceuse

Océane Ghanem

Chance est au bord du gouffre, et il le sait. Impossible pour lui d'échapper aux ombres de son passé, qui ne cessent de s'immiscer dans son présent. La malchance s'accroche à ses pas, le bouscule, le pousse inlassablement vers le chaos. Et pourtant, il continue de foncer droit dans les tempêtes qui se dressent sur sa route. La plus dévastatrice de toutes ? Inès García Lopès, la petite soeur de son meilleur ami. Douce, lumineuse, brillante et bien plus sensible qu'elle ne le laisse paraître... Mais bien trop fragile aussi pour supporter l'obscurité qui l'habite, lui. Chance n'a pas le droit à l'erreur avec Inès : non seulement il ne le peut pas, mais surtout il ne le veut pas. La malchance l'a peut-être toujours poursuivi, mais cette fois, c'est lui qui décide où il va.

Par Océane Ghanem
Chez Hachette

Auteur

Océane Ghanem

Editeur

Hachette

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

L'âme chanceuse

Océane Ghanem

Paru le 03/09/2025

448 pages

Hachette

8,90 €

9782017306467
