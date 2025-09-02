Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Agenda Paroles d'artiste

Fage

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
J'avais envoye? [a? l'exposition du Boulevard des Capucines en avril 1874] une chose faite au Havre, de ma fene?tre, du soleil dans la bue?e et au premier plan quelques ma?ts de navire pointant... On me demande le titre pour le catalogue, c?a ne pouvait vraiment pas passer pour une vue du Havre ; je re?pondis : " Mettez Impression. " On en fit impressionnisme et les plaisanteries s'e?panouirent. / I sent a work that I painted in Le Havre to [the exhibition in Boulevard des Capucines in April 1874]. It's a view from my window, withthe sun in the mist and, in the foreground, some ships' masts... I was asked to provide a title for the catalogue. But the work couldn't really be considered as a view of Le Havre itself. "Well," I said, "let's make it Impression". So it became "impressionism", and the quip did the rounds. Maurice Guillemot, " Claude Monet ", La Revue Illustre?e, 15 mars 1898

Par Fage
Chez Fage Editions

|

Auteur

Fage

Editeur

Fage Editions

Genre

Agendas adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Agenda Paroles d'artiste par Fage

Commenter ce livre

 

Agenda Paroles d'artiste

Fage

Paru le 02/09/2025

128 pages

Fage Editions

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782849758090
9782849758090
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.