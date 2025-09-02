Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Nouvelles de l'Anti-Monde

George Langelaan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Préface Hubert Prolongeau Il y a le temps réel, celui que nous subissons ou exploitons et auquel nous sommes attachés, inquiets d'en perdre le fil. Et il y a le temps imaginaire, celui de tous les possibles mais aussi de toutes les craintes. George Langelaan a choisi de voyager dans celui-ci, d'en visiter les beautés, les vertiges ou les tourments. En treize nouvelles, dont une célébrissime, La Mouche, il s'est fait l'explorateur de nos inquiétudes quand elles s'approchent de la terreur, transmuant en littérature ses angoisses les plus profondes. Car derrière notre monde, ne s'en cache-t-il pas un autre ?

Par George Langelaan
Chez L'arbre vengeur

|

Auteur

George Langelaan

Editeur

L'arbre vengeur

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nouvelles de l'Anti-Monde par George Langelaan

Commenter ce livre

 

Nouvelles de l'Anti-Monde

George Langelaan

Paru le 02/09/2025

461 pages

L'arbre vengeur

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379414329
9782379414329
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.