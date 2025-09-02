Nouvelles de l'Anti-Monde

Préface Hubert Prolongeau Il y a le temps réel, celui que nous subissons ou exploitons et auquel nous sommes attachés, inquiets d'en perdre le fil. Et il y a le temps imaginaire, celui de tous les possibles mais aussi de toutes les craintes. George Langelaan a choisi de voyager dans celui-ci, d'en visiter les beautés, les vertiges ou les tourments. En treize nouvelles, dont une célébrissime, La Mouche, il s'est fait l'explorateur de nos inquiétudes quand elles s'approchent de la terreur, transmuant en littérature ses angoisses les plus profondes. Car derrière notre monde, ne s'en cache-t-il pas un autre ?