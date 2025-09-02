Le premier essai consacré au "lawfare", ou guerre par le droit, phénomène qui nuit gravement à la démocratie. En France et dans le monde, des méthodes d'intimidation inquiétantes ciblent les journalistes et défenseurs des droits humains. Les actions juridiques se multiplient envers celles et ceux qui nous informent sur des sujets d'intérêt général, dans un seul but : les réduire au silence. Tandis que les poursuites bâillons sont privilégiées par les entreprises et les personnalités influentes, des lois, comme celles contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, sont détournées pour criminaliser certaines initiatives de la société civile. De telles attaques entravent le débat public, le droit d'informer et celui d'être informé. Si elles se banalisent, notre société risque un contrôle accru et un affaiblissement des libertés fondamentales. Dans cet essai très documenté, la juriste Sophie Lemaître s'emploie à démontrer, grâce à de nombreux exemples édifiants, comment ces méthodes constituent une menace existentielle pour la démocratie et l'Etat de droit tels que nous les connaissons. Docteur en droit, Sophie Lemaître a travaillé pour l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations unies (FAO) et l'association Sherpa. Elle a fait partie du comité éthique d'Anticor. Elle a ainsi acquis une expertise sur les flux financiers illicites, la corruption, la criminalité environnementale, etc. Elle est membre associée de l'Institut de l'Ouest : Droit et Europe (IODE) et, à titre individuel, de l'UNCAC Coalition, une coalition mondiale d'organisations de la société civile mobilisée contre la corruption. Elle a créé le premier podcast en français sur celles et ceux qui combattent la corruption et/ou l'évasion fiscale : "Sophie au pays des possibles".