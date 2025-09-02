Inscription
Danser Paris

Ariel Kenig, Bruno Cordonnier

Entre 1986 et 1994, armé de son Leica, Bruno Cordonnier a arpenté les clubs mythiques de la capitale, le Palace, le Privilège, les Bains Douches, le Queen... Travaillant alors jusqu'à minuit comme tireur dans un laboratoire photo, il plonge ensuite dans l'effervescence des dancefloors, capturant en noir et blanc l'incroyable mixité et l'excentricité des noctambules. Célébrités, anonymes, artistes et drag-queens se mêlent sous les stroboscopes dont il dompte les effets à la prise de vue. Derrière l'exubérance des paillettes et des boules à facettes, plane l'ombre du sida, rappelée par Ariel Kenig dans le texte accompagnant les photographies. Redécouvertes après 30 ans, ces images sont un témoignage vibrant d'une époque où danser était un acte de liberté face à la fragilité de la vie.

Paru le 12/09/2025

112 pages

Editions Le Bec en l'air

38,00 €

9782367442006
