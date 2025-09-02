Inscription
Beaux livres

La création typographique

Claire Réach, Matthieu Salvaggio

Elément central d'un design graphique réussi, le caractère typographique attire et fascine les créateurs visuels. Concepteur de caractères renommé, Matthieu Salvaggio livre dans cet ouvrage sa méthode pas à pas de dessin et de réalisation de lettres, de chiffres et de signes. Après avoir expliqué les concepts fondamentaux et les termes relatifs à la création de polices, il détaille, lettre par lettre et signe par signe, les étapes indispensables pour penser un nouvel alphabet, le dessiner, l'optimiser... L'ouvrage se termine par des conseils pratiques pour produire, distribuer et vendre ses créations typographiques. Ce manuel illustré par des centaines de schémas originaux se révèlera un compagnon de route précieux pour tous les professionnels et étudiants souhaitant se lancer dans l'aventure de la conception de caractères.

Par Claire Réach, Matthieu Salvaggio
Chez Editions Pyramyd

Auteur

Claire Réach, Matthieu Salvaggio

Editeur

Editions Pyramyd

Genre

Imprimerie, reliure, typograph

La création typographique

Matthieu Salvaggio trad. Claire Réach

Paru le 02/09/2025

324 pages

Editions Pyramyd

39,00 €

9782350176215
