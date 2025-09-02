Concours commun d'entrée en 1re année d'IEP/Sciences Po

Plus de 100 fiches pour réussir l'épreuve de Questions contemporaines. L'épreuve de Questions contemporaines du concours offre toujours le choix au candidat avec une question ciblée sur chacun des deux thèmes. Pour réussir cette épreuve, cet ouvrage vous propose : - des conseils de méthode illustrés par des exemples précis ; - des fiches de culture générale pour cerner et approfondir les deux notions retenues ; - des fiches de lecture pour consolider vos connaissances ; - des dissertations entièrement rédigées.