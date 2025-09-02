Inscription
Grands principes du droit constitutionnel

Kévin Henocq, Geoffroy Herzog

Les points essentiels du droit constitutionnel tels qu'abordés en cours magistral et/ou en travaux dirigés Le Droit constitutionnel est l'une des matières phares de la 1 ?? année de Licence de Droit, et plus largement une discipline fondamentale du droit public. Enseignée en travaux dirigés dans toutes les facultés de Droit dès le 1 ?? semestre, elle peut être complexe par son abstraction, et par conséquent difficile à appréhender pour les nouveaux étudiants. Cet ouvrage sur les Grands principes du Droit constitutionnel revient, en 14 fiches, sur les points essentiels de la matière, en reprenant les notions de Constitution et ses fondements, d'organisation du pouvoir et de la participation à la démocratie. Points forts - Complément aux ouvrages de la même collection : Constitution de la Ve République, Institutions de la V ? République - Idéal pour les révisions - Les points essentiels de la matière en 48 pages

Kévin Henocq, Geoffroy Herzog
Chez Gualino Editeur

Auteur

Kévin Henocq, Geoffroy Herzog

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit constitutionnel

Grands principes du droit constitutionnel

Kévin Henocq, Geoffroy Herzog

Paru le 09/09/2025

48 pages

Gualino Editeur

5,50 €

9782297286411
