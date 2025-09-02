RGPD : la protection des données à caractère personnel

20 fiches pour avoir une vision globale du RGPD et les dernières actualités et mises en pratique L'année 2024 sonne les six ans d'application du RGPD, cet ouvrage propose de faire un point sur l'évolution des principales règles de la protection des données en France et en Europe : L'auteur fait un point sur les dernières actualités liées à la pratique du RGPD comme : Adoption finale du règlement sur l'IA qui entrera en application de manière progressive jusqu'au 2 août 2027. Achèvement de la stratégie digitale de l'UE prévoyant l'adoption d'une multitude de textes relatives aux données et à la sécurité (en particulier le Data Act, le règlement sur la gouvernance des données "Data Gouvernance Act" ou encore la Directive NIS et le règlement DORA). Enfin, les dispositions résultant de la transposition de la directive NIS 2 et le règlement DORA applicable aux établissements financiers vont enrichir le corpus juridique applicable en matière de cybersécurité. Points fortsPour tout comprendre du régime juridique de la protection des données (RGPD) en France et en EuropePanorama des règles en applicationAccessible à tous ceux qui ont besoin de trouver leurs repères sur des points juridiques